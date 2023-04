Belgische powerliftster Laura Delava (18) plots overleden

Delava deed nog maar sinds vorige zomer aan powerlifting. De 18-jarige uit Hoei kroonde zich drie maanden later al tot Belgisch kampioene bij de junioren onder de 69 kilo en schreef vier nationale records op haar naam. Delava overleed aan een hevige infectie, die haar binnen 24 uur het leven kostte.

„Deze maandag 24/04/2023 doofde de hoop om klokslag 13.00 uur toen de dokter Laura’s onherstelbare toestand kwam aankondigen. Ik kondig u daarom met een gebroken hart het overlijden aan van onze nationale zonneschijn Laura Delava”, schrijft een vriendin op haar Instagram. „Degenen die dicht bij haar stonden zullen haar goede humeur, haar vasthoudendheid, haar wilskracht en een ijzersterk karakter herkennen.”

„Of je haar nu kende via familie, studies, of vooral powerlifting: het verdriet dat we kennen na dit tragische nieuws is enorm. Ik weet dat Laura jullie allemaal een prachtige herinnering had willen nalaten. Ze had de kans om mijn leven op vele manieren te veranderen en ik dank haar daarvoor. Ik denk dat ze nu een beetje kan rusten. We houden allemaal van je mijn Laura.”