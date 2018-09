Grieken bezuinigen op huwelijk en begrafenis

Trouwen in de kapellen met alles erop en eraan is een diepgewortelde traditie in het land, waar de Grieks-orthodoxe kerk nog altijd een belangrijke rol speelt in de samenleving. Maar met de stijgende werkloosheid en toenemende armoede, zijn de hoge kosten ervan voor velen niet meer op te brengen.

Volgens de meest recente cijfers van het Griekse bureau voor de statistiek daalde het aantal kerkelijke trouwplechtigheden in 3 jaar tijd van 40.000 naar 28.000 in 2011.