'Moszkowicz heeft geen voorkeur voor cash'

Dat betoogde advocaat Gabriël Meijers donderdag voor het Hof van Discipline, waar Moszkowicz in hoger beroep een eerdere beslissing van de lagere tuchtrechter, de Raad van Discipline, aanvecht. De raad bepaalde in oktober dat Moszkowicz niet langer advocaat mag zijn, omdat hij belangen van cliënten ernstig heeft verwaarloosd en zich stelselmatig niet aan de gedragsregels voor advocaten heeft gehouden.

Moszkowicz bleef vorig jaar bij de raad weg; donderdag verscheen hij wel bij het hof. Meijers voert echter het woord. De belangstelling van pers en publiek voor de zaak is groot.

De maatregel van de raad volgde op een reeks klachten van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Germ Kemper, en vijf klachten van oud-cliënten van Moszkowicz. Kemper had een tijdelijke schorsing gevraagd, maar de raad vond dat niet ver genoeg gaan, ook al omdat Moszkowicz eerder werd bestraft in tuchtzaken.

De klachten van Kemper gingen onder meer ook over het niet halen van verplichte opleidingspunten en het niet op orde hebben van jaarrekeningen. Op die punten heeft Moszkowicz erkend dat hij fout zat; die kwesties stelt hij in het hoger beroep niet meer aan de orde. Het gaat in Den Bosch om de hoofdzaak: het stelselmatig aannemen van contante betalingen, zonder daarover overleg te voeren met de deken. Dat overleg is verplicht als de bedragen hoger zijn dan 15.000 euro.

Moszkowicz heeft bezwaar tegen dergelijk overleg, omdat het hem dwingt zijn beroepsgeheim te schenden.

Germ Kemper ziet wel verbetering in de praktijk van advocaat Bram Moszkowicz als het gaat om het aannemen van contante betalingen van cliënten. Dat zei hij donderdag voor het Hof. "Er zijn belangrijke slagen gemaakt", aldus Kemper.

„Het is niet onmogelijk om de praktijk te voeren met aanzienlijk minder contante betalingen dan mr. Moszkowicz deed”, zei Kemper. Hij tekende daarbij aan dat de administratieve verwerking van die betalingen nog steeds niet in orde is. Kemper baseert zich op aanvullend onderzoek in de tuchtzaak tegen Moszkowicz.

Op zijn beurt zei Moszkowicz dat hij tegenwoordig mensen wegstuurt die alleen cash kunnen betalen. Dat leidt tot een forse omzetdaling. „Dat is niet prettig, maar het behouden van mijn beroep is belangrijker.”

Tweets by @Olof van Joolen