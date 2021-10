Weggelopen hond bijt baby in voet in Amsterdam

Een staffordshireterriër, niet de hond uit het verhaal. Ⓒ ANP

Amsterdam - Een ontsnapte hond heeft donderdagmiddag in Amsterdam-Noord een baby in de voet gebeten. De hond, een Amerikaanse staffordshireterriër, zou even na 13.00 uur zijn ontsnapt uit een woning in de straat toen een pakketbezorger aanbelde.