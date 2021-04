Werkgevers: 1,5 meter-regel loslaten met toegangstesten

Premium Binnenland

Verbazing over blunders: leeg zwembad als testlocatie aangewezen

De jubelstemming rond pilots waarbij zwemparadijzen, dierentuinen en theaters de deuren openen, is omgeslagen in verbazing over een foutenfestival. Conceptlijsten werden plots gepubliceerd, waardoor verkeerde locaties werden aangemerkt als pilotlocatie. „Het is allemaal veel te snel gegaan.”