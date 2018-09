MKB Nederland verliest rechtszaak

Acquisitiefraude is een ernstig probleem en brengt grote schade toe, schrijft de rechtbank, maar de rechter is niet bevoegd zich uit te spreken over het uitvaardigen van algemene regels.

MKB Nederland kon woensdagochtend nog niet reageren omdat dat vonnis nog moet worden bestudeerd. De organisatie had eerder al laten weten bij afwijzing van de rechter de politiek te willen aansporen acquisitiefraude een halt toe te roepen.

Lees hier de hele uitspraak