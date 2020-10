Beer doodt verzorger voor de ogen van bezoekers in Shanghai

Dat meldt d BBC. De aanval vond plaats in een gedeelte van de dierentuin waar wilde dieren, zoals beren en tijgers, vrij rondlopen. Bezoekers kunnen daar met een bus doorheen rijden. De dierenverzorger werd plots door een groep beren aangevallen. Op een video, die op de Chinese website Weibo circuleert, is te zien hoe toeristen in een bus schreeuwend naar de beren kijken, die zich in een groep naast de bus verzameld hebben. Iemand in de bus roept „er is iemand daar.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Een persoon met een graafmachine, die in de buurt aan het werk was, probeerde de man nog te redden volgens het Chinese Global Times. De beren gingen er met het lichaam van de man vandoor en de bestuurder van de graafmachine verstopte zich in het voertuig tot de politie hem kwam redden.

Het park condoleert de familie van het slachtoffer en zegt „buitengewoon bedroefd te zijn.” Ook biedt het park excuses aan de toeristen aan, die na afloop zeiden „diep getraumatiseerd” te zijn. De afdeling met wilde dieren is tijdelijk gesloten.