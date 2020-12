Koala klampt zich vast aan kerstboom

Dat meldt Adelaide en Hills Koala Rescue die de schattige foto’s deelde op Facebook. Toen Amanda McCormick de koala in haar boom aantrof, nam ze contact op met de koala-reddingsorganisatie. Aanvankelijk dacht de telefoniste dat ze ’in de maling genomen werd’, aldus de organisatie.

Maar nee, de koala was vastbesloten om als kerstversiering te fungeren in het huis van McCormick. „Ik kon het niet geloven, ik was in shock”, vertelt mevrouw McCormick aan een lokale nieuwszender.

Het dier was naar binnen gegaan door een deur die de dochter van mevrouw McCormick open had laten staan. „Normaal gesproken doen we deur altijd op slot, maar nu lieten we hem openstaan zodat de hond in en uit kon lopen”, vertelt ze. „We kwamen samen thuis en daar was ie. Hij wilde echt niet weg.” Het kostte dan ook de nodige moeite om het dier uit de boom te krijgen. „Ik denk dat hij zich hier redelijk op zijn gemak voelde.”

De koala is door een medewerker van de dierenorganisatie naar buiten verplaatst en in een nabijgelegen boom gezet. Maar mevrouw McCormick is er niet zeker van dat het de laatste keer is dat ze de kerstminnende knuffelige indringer ziet. „Ik denk dat hij probeert terug te komen, om eerlijk te zijn.”