Man uit Piershil (26) opgepakt voor aanranding meisjes en kinderporno

'Hier betalen de Russen een uitzonderlijk hoge prijs voor'

De belangrijkste slag van dit moment in Oekraïne wordt gestreden bij de oostelijke stad Bakhmut. De legers van Rusland en Oekraïne zetten alles op alles om deze sleutel in de Donbas-regio in te nemen. Bob Deen, Rusland-expert van Clingendael, over deze strijd.