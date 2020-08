Run op plek voor de klas

Waar vorig jaar nog 2266 studenten zich inschreven voor een parttime opleiding als basisschoolleraar, zijn dat er dit leerjaar maar liefst 2744. Dat is volgens Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, goed nieuws voor het onderwijs. „We komen nog altijd duizenden leraren tekort. Om die reden hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om de pabo te flexibiliseren, zodat de studie ook te volgen is naast een drukke baan. We zijn blij dat dat zijn vruchten lijkt af te werpen.”

Volgens de voorzitter is de stijging verder te verklaren door de extra media-aandacht voor het onderwijs en de goede banenkans als basisschoolleraar. Ook de voltijd pabo-opleiding zit in de lift, met ruim 13 procent meer aanmeldingen dan voorgaand leerjaar. Welke rol de coronacrisis speelt in de stijgende populariteit durft Limmen niet te zeggen.

„Wel zie je dat het deeltijdonderwijs in algemeenheid in de lift zit. Omscholen kan een antwoord zijn op de problemen die nu spelen.”