Waarvoor betaal ik bewaarloon bij mijn beleggingen?

De bank houdt voor u de beleggingen in administratie, waarvoor u jaarlijks een bedrag aan bewaarloon betaalt. Dat bewaarloon stamt nog uit de tijd dat de bank de effecten daadwerkelijk in een kluis had liggen en zo’n financiële instelling het nodige werk aan de administratie had. Al vele jaren is die administratie echter geautomatiseerd en is het werk minimaal. Voor veel banken is het dan ook een zeer winstgevende activiteit. Enkele goedkope aanbieders hebben het bewaarloon al afgeschaft.

