'Sluiting verzorgingshuizen dreigt'

Het kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord afgesproken om de ouderenzorg te versoberen. Alleen voor ouderen die veel zorg nodig hebben is in de toekomst plaats in de door de overheid gefinancierde verzorgingstehuizen.

Volgens deskundigen die in Nieuwsuur aan het woord komen beseffen niet veel mensen wat het concrete gevolg is van de plannen. Volgens hen zullen veel zorgaanbieders en woningcorporaties failliet gaan door het beleid.