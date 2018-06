Veroordeelde butler paus heeft nieuwe baan

Gabriele werd in oktober tot 1,5 jaar cel veroordeeld, omdat hij geheime documenten van het Vaticaan had gelekt. Daaruit bleek dat er een machtsstrijd gaande was in de curie, het centrale bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk. Benedictus verleende de butler kort voor Kerstmis gratie.

Benedictus had Gabriele toegezegd dat hij hem zou helpen bij het vinden van een nieuwe baan, zodat hij en zijn gezin een nieuw leven zouden kunnen beginnen.