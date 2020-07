Explosie in flat door plofkraakspringstof

De volledige gevel van een appartement aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum werd ontzet. Ⓒ Persbureau Meter

GRONINGEN - De explosie die begin mei een appartement in Groningen verwoestte, is veroorzaakt door een levensgevaarlijke springstof die wordt gebruikt door plofkrakers en terroristen. Het gaat om de stof TATP, die ook werd gebruikt in de bomgordels van de terroristen in Parijs in 2015.