Spijt op zijn sterfbed Antivaxxer en bodybuilder (42) overleden aan Covid-19

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

John Eyers, voor zijn besmetting met het coronavisurs en na zijn besmetting aan de beademingsapparatuur vlak voor zijn dood.

LONDEN - „Laat ze het niet opgeven”, zo smeekte de Britse John Eyers in een tekstboodschap aan zijn tweelingzus Jenny vlak voordat hij vanwege een coronabesmetting in coma gebracht werd door de artsen. Zijn smeekbede mocht niet baten. Twee weken later was de 42-jarige vader van een dochter, bergbeklimmer, fervent bodybuilder en zeer overtuigd antivaxxer bezweken aan Covid-19.