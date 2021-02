Puinhoop bij inspectiedienst NVWA

De afgelopen tijd zijn er verschillende rapporten verschenen over de inspectie- en keuringsdienst. De conclusies zijn niet mals. Zo is de cultuur binnen de NVWA zodanig verziekt dat sommige afdelingen niet meer met elkaar willen samenwerken. Verder kan de organisatie de grote hoeveelheid werk niet meer aan: van de 152 taken kunnen er ruim honderd niet goed uitgevoerd worden door personeelsgebrek.

Willekeur en heksenjacht

„De voedselveiligheid staat op het spel”, vreest PvdA-Kamerlid Moorlag. De rapporten schetsen volgens hem een ’onthutsend beeld’. CDA-Kamerlid Geurts uit zijn twijfels over de aansturing van de organisatie en ziet in de onderzoeken willekeur in het optreden van de NVWA richting bedrijven. „Dit moet gestopt worden.”

D66-Kamerlid De Groot constateert dat de dienst klem zit tussen een te groot takenpakket en te weinig capaciteit. Net als zijn collega Dion Graus (PVV) maakt hij zich zorgen over klokkenluiders bij dierenwelzijnteams: „Er is een heksenjacht ontstaan op mensen die praten met politici.”

Onafhankelijk meldpunt

Minister Schouten (Landbouw) kondigt een onafhankelijk meldpunt aan waar NVWA-medewerkers heen kunnen met hun grieven. De CU-bewindsvrouw erkent dat niet alles goed gaat, maar volgens haar kost het tijd om de organisatie stap voor stap weer goed te laten lopen. Richting de onderhandelingen over een nieuw kabinet wil ze met een advies komen over de toekomst van de dienst.

De Kamer lijkt door de lange lijst problemen niet meer te weten hoe het opgelost kan worden. Verschillende volksvertegenwoordigers denken dat het beter is om de NVWA bij een ander ministerie onder te brengen of om de dienst op te splitsen. SP-Kamerlid Futselaar heeft daar normaal wel oren naar: „Maar ik vrees dat de NVWA niet nog een reorganisatie aan kan.”