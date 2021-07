Politiemacht haalt mogelijk gewapende verdachte uit trein op Den Haag CS

De marechaussee ondersteunde de politieactie in het centrum van Den Haag. Een arrestatieteam stond in kogelwerende vesten op het ontruimde perron klaar om de man in de kraag te vatten. Dat zorgde voor enige paniek onder de andere reizigers. Op beelden is te zien dat ze maken dat ze wegkomen. De politie had informatie dat een mogelijk gewapende man in Gouda de trein was ingestapt richting Den Haag.

Reizigers rennen in paniek weg nadat een politiemacht een verdachte met mogelijk een vuurwapen komt arresteren. Ⓒ district8

Bij aankomst van de trein op Den Haag CS heeft het arrestatieteam de coupés ’geveegd’ tot de verdachte werd aangetroffen en aangehouden. Hij is door de politie naar het politiebureau gebracht.

Aan het begin van de avond was er ook veel politie op de been in kogelwerende vesten in Winkelcentrum Bloemendaal aan de Lekkenburg in Gouda vanwege de melding over een gewapende man.

