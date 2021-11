Weekend met vorst en mogelijk natte sneeuw: ’Dikke winterjas is aan te raden’

Vrijdag valt er wat neerslag in de ochtend, vooral in de kustprovincies komen enkele buitjes voor. Er steekt een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind op. Het wordt niet warmer dan 6 graden, voorspeelt de weerman. „De wind maakt het beduidend kouder en de gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt. Hierdoor voelt de regen ijskoud aan je handen.”

Kleine kans op sneeuw

Mogelijk valt er ook natte sneeuw in de nacht naar zaterdag. De temperatuur daalt dan naar 1 tot 3 graden, dus als er natte sneeuw valt zal dit niet blijven liggen. Zaterdag is het veel rustiger weer met een zwakke tot matige wind. Er komen enkele buien voor en regionaal kan het een tijd droog blijven. Het wordt 4 of 5 graden.

Regionaal vorst

In de nacht naar zondag daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt en kan het regionaal licht vriezen. „Vooral in de kustprovincies is kans op een winterse bui met naast regen ook korrelhagel. Hierdoor is plaatselijke gladheid niet uitgesloten”, aldus Van der Linden.

Zondag blijft het fris en nat. „Met een noordwestenwind trekken enkele buien over het land, vooral als je aan de westkust woont kan je er een paar verwachten. Er zijn ook lange droge perioden waarin de zon kan doorbreken. Ook dan ligt de gevoelstemperatuur dicht bij het vriespunt en is een dikke winterjas aan te raden.”