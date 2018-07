PvdA wil linksere koers

De ontwerpresolutie is een reactie op een kritisch rapport van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Volgens dit eveneens zaterdag gepubliceerde stuk is de partij de afgelopen decennia te veel doorgeslagen in liberale richting en is het marktdenken te dominant geworden.

WBS-directeur Monika Sie Dhian Ho zei zaterdag in Trouw dat het rapport op gespannen voet staat met het kabinetsbeleid. Ze hekelt de „pure versoberingsagenda” van het kabinet en de plannen om de WW-duur fors te bekorten. Overigens vindt ze niet dat het regeerakkoord met VVD moet worden opengebroken.

Spekman zei zaterdag trots te zijn op het WBS-rapport, dat gebaseerd is op uitgebreid onderzoek naar de betekenis van klassieke sociaaldemocratische waarden als bestaanszekerheid, verheffing en binding. Volgens hem „ontkent het efficiencydenken veel wat van waarde is”. Zo vindt Spekman dat „het belang van kleine schooltjes in krimpgebieden voor de kinderen aldaar zwaarder weegt dan het belang om per se voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten”.

PvdA-leider Diederik Samsom reageerde positief op rapport en resolutie. Hij vat de nieuwe koers samen als: op sociaaleconomisch gebied naar links, meer gemeenschapszin en versterking van de zeggenschap. Dat staat volgens hem niet haaks op het regeerakkoord „Het regeerakkoord is het startpunt, wij willen voorbij het regeerakkoord.”

Samsom onderstreepte ook het belang van politieke samenwerking. Hij verwees naar het 'woonakkoord' dat het kabinet heeft gesloten met enkele oppositiefracties. „Het was een voorbeeld van politiek zoals ik die voor ogen heb. Van oprechte samenwerking van coalitie en oppositie.” Samsom hoopt dat dit ook lukt bij andere onderwerpen, zoals het sociaal leenstelsel voor studenten en de hervormingen in de zorg.

De ontwerpresolutie wordt de komende weken aan de PvdA-afdelingen voorgelegd voor discussie. Op 27 april komt ze aan de orde tijdens een partijcongres.