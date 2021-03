Kritiek op ’hypocriete’ Halsema rond coronademonstratie

Op sociale media barstte de kritiek al snel los toen de demonstratie van zaterdagmiddag op het Museumplein koud van start was of er al een oproep via de megafoon te horen was. „De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd”, klonk het. De betogers moesten weg van het plein, en werden richting het Concertgebouw gedwongen. De demo was iets meer dan tien minuten oud.

Demonstratierecht

Halsema nam zelf een kijkje op De Dam bij de betoging waar destijds veel aanhangers van Black Lives Matter aanwezig waren Ⓒ ANP

Op Twitter werd verwezen naar eerdere uitspraken van Halsema over demonstraties. Zo verscheen een filmpje online waarin de burgemeester in talkshow Op1 aangaf, kort na de demonstratie tegen politiegeweld in Amerika in mei vorig jaar, dat ’het demonstratierecht nu eenmaal is gegeven’.

„Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je moet het melden, maar als je het niet hebt gemeld mag je nog steeds demonstreren.” Een verbolgen Halsema – die zelf een kijkje kwam nemen op De Dam bij de betoging waar destijds veel aanhangers van Black Lives Matter aanwezig waren – deed opmerkingen op haar optreden destijds af als ’kinderachtig’. „Halsema heeft meer gezegd. Dat zal dan ook voor het #Museumplein moeten gelden”, reageert een Twitteraar bij het filmpje. „Halsema zegt het hier zelf. Demonstreren hoef je niet eens aan te vragen”, zegt een ander.

’Prioriteiten’

Het recht van demonstratie weegt soms zwaarder, zo gaf Halsema aan, dan in noodverordeningen vastgelegde regels om in coronatijd minimaal anderhalve meter afstand te houden. „Dat is zeker in een periode waarin de overheid zich enorm veel macht toe-eigent noodzakelijk”, liet ze ook weten. „Demonstreren is voor heel veel mensen hun laatste verdedigingslinie.”

En eveneens, na de BLM-demo tegen de Amsterdamse stadszender AT5: „In principe moet je wetten gewoon uitvoeren, maar je mag wel beslissen waar je prioriteiten aan geeft in de handhaving, en waaraan niet.”

De ME zet het waterkanon in. Ⓒ HH

Dat de demonstratie tegen coronamaatregelen zaterdag meteen de kop in werd gedrukt zet duidelijk kwaad bloed. Halsema wordt hypocrisie en willekeur verweten. De stoet betogers trok al snel noodgedwongen vanaf het Museumplein de stad in. Het was kort na het moment dat een waterkanon een paar keer op de demonstranten had gespoten.

Noodbevel

De gemeente gaf aan dat het noodbevel dat was afgekondigd ook gold voor andere locaties. „Een dynamische demonstratie is verboden. Dat betekent dat mensen op deze plek en in deze vorm niet mogen demonstreren. Ga naar huis.”

Op de Leidsekade werd de groep van vele honderden mensen – er werd zelfs gerept van duizend mensen – meteen ingesloten van alle kanten. De betogers op deze kade werden, zo werd al snel aangekondigd, in bussen gezet en verspreid over verschillende delen van de stad. Ze konden geen kant op.

De ME staat tegenover de demonstranten. Ⓒ ANP

Ook in het verleden was de burgemeester veel ruimhartiger en begripvoller als het ging om demonstreren door mensen die alleen op deze manier nog hun stem kunnen laten horen – die laatste verdedigingslinie waarover ze het had.

’Verwijderd van de PvdA’

In een interview met Vrij Nederland eind 1997 gaf Halsema – toen nog verbonden aan de PvdA – zelfs aan afscheid van die partij te hebben genomen na het oppakken van vijfhonderd mensen bij de Europese top, kort daarvoor.

„Op dat moment voelde ik me zo ver verwijderd van de PvdA”, gaf ze aan in het interview. „Een linkse partij behoort affiniteit te hebben met mensen uit de tegenbeweging en met mensen in de politieke marge. Die bleek afwezig.” Dat wordt haar nu door velen voor de voeten geworpen. „Je zou het niet zeggen als je vandaag rondkijkt op het #Museumplein, maar dit is waarom Femke Halsema in 1997 haar PvdA-lidmaatschap beëindigde”, twittert iemand, verwijzend naar dat interview.