LIVE | Aanvullende coronamaatregelen voor Amsterdam

Minister Ferd Grapperhaus en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam komen aan op het provinciehuis voor overleg over de coronamaatregelen met burgemeesters van de 25 grootste gemeenten. Het veiligheidsberaad werd woensdag na 5 weken weer opgepakt. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - In navolging van de persconferentie van premier Rutte over de aangescherpte coronamaatregelen, vindt er ook in het Amsterdamse stadhuis een bijeenkomst plaats. Hier zal burgemeester Femke Halsema spreken over één of meerdere aanvullende regels die in de hoofdstad gaan gelden om het virus in te dammen.