Politie waarschuwt voor levensgevaarlijke dradenspanners

Afgelopen donderdag vond de politie nog een strak gespannen stuk ijzerdraad in Gieten, meldt Dagblad van het Noorden.

Een mountainbiker die tegen de draad aanreed liep daarbij verwondingen op in zijn hals. „Gelukkig kan hij het navertellen”, aldus Paul Valkenburgh van de politie Noord-Nederland en wijkagent Theo Dieterman. „Het baart ons zorgen dat er nu op verschillende plekken zulke draden over mountainbikeroutes zijn gespannen.”

Zware mishandeling of doodslag

De mountainbiker in Drouwen reed in april tegen een draad die op zo’n 1,50 meter boven de grond tussen twee bomen was gespannen. „Dit is op zijn minst poging tot zware mishandeling, mogelijk zelfs poging tot doodslag.”

De politie is voor de zaak in Drouwen op zoek naar een oudere man mogelijk in het bezit van een witte bestelauto.

De politie roept mensen die een draad in het bos zien zich te melden. „Waarschuw direct de politie.” Daarbij is het belangrijk de draad vooral niet te verwijderen. „Blijf er af, waarschuw andere mountainbikers en blijf bij het draad totdat de politie er is. Dan kunnen we direct omgevings- en sporenonderzoek doen.”