LIVE | Corona-chaos in ’Ibiza van de Alpen’: vier betrokkenen vervolgd

Justitie in Oostenrijk vervolgt vier personen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de wintersportplaats Ischgl. Het ’Ibiza van de Alpen’ droeg in maart, bij het begin van de coronacrisis in Europa, in belangrijke mate bij aan de verspreiding van het virus en de vraag is of maatregelen werden nageleefd.

Justitie maakte niet bekend om wie het bij de verdachten gaat. Nadat de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz op 13 maart besloot dat het Paznaudal in Tirol in quarantaine moest, vertrokken duizenden toeristen en seizoenswerkers onder chaotische omstandigheden. Zij hadden volgens de quarantaineregels in het dal moeten blijven.

Er spelen ook civiele zaken rond de besmettingen. Afgelopen week werden de eerste vier zaken aangespannen namens wintersporters die corona opliepen tijdens hun vakantie in Ischgl of bij de terugreis.

