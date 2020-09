LIVE | Ook koningin Máxima werkt thuis, werkbezoek via Zoom

De nieuwe, strengere coronamaatregelen die het kabinet afgelopen maandag aankondigde, heeft ook op paleis Noordeinde geleid tot nieuw beraad over de voorgenomen activiteiten van het koningspaar. Wat kan doorgaan en wat niet, en waar zijn aanpassingen mogelijk waardoor koning of koningin kunnen komen zonder dat de regels worden overtreden?

Dat daarbij flexibiliteit is geboden, is duidelijk. Zo werd woensdag besloten het werkbezoek van koningin Máxima aan het Schuldenlab in Alphen aan den Rijn niet zoals gepland fysiek te laten plaatsvinden, maar virtueel. De koningin volgde het advies om vooral thuis te werken en ging achter haar iPad zitten om vanuit haar werkkamer in Huis ten Bosch via Zoom gesprekken te voeren.

Dinsdag werd voor de opening van de jubileumviering van Natuurhistorisch Museum Naturalis voor een andere optie gekozen. Het museum trok in ijltempo tal van uitnodigingen in, zodat het aantal genodigden werd beperkt tot maximaal dertig en koning Willem-Alexander toch 'veilig' kon komen. Ook de media werden aan banden gelegd.

Haarlem

Iets soortgelijks gebeurt volgende week ook in Haarlem waar in de Lichtfabriek het tachtigjarig bestaan wordt gevierd van het Prins Bernhard Cultuur Fonds. De organisatie is nu de gastenlijst aan het inkorten en had al besloten het evenement via een livestream uit te zenden, waardoor het bereik tot groot blijft. Voor de uitreiking door de koning van zijn 'eigen' Prijs voor de Vrije Schilderkunst diezelfde dag in Amsterdam wordt nog gestudeerd op de mogelijkheden.

Willem-Alexander zei voor de zomervakantie te hopen in september zijn werkzaamheden weer redelijk 'normaal' te kunnen opstarten. De afgelopen maand is dat ook redelijk gelukt, met zelfs een geslaagd streekbezoek aan Friesland. Maar de enorme toename van het aantal coronabesmettingen heeft een einde gemaakt aan het 'tijdelijke normaal' van de voorbije weken. Nu moet weer opnieuw van bezoek tot bezoek worden gekeken wat kan en wat eventueel moet worden uitgesteld.

