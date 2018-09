Drie mensen aangehouden na brand Middelharnis

Een 27-jarige man uit Hoogvliet, een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 22-jarige vrouw uit Rotterdam zijn maandag en dinsdag aangehouden door de politie Rotterdam. Zij worden verdacht van brandstichting in september in een bedrijfspand van reisbureau Michel Travel in Middelharnis. De 27-jarige man wordt ook verdacht van doodsbedreigingen aan het adres van het slachtoffer van de brand.