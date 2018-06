Advocatuur nieuwe stijl

„Wij doen eigenlijk wat elke dienstverlenende onderneming in het bedrijfsleven hoort te doen”, vertelt BertJan van den Akker van het innoverende advocatenkantoor Doen Legal in Zeist. „Ons doel is klanttevredenheid. Dat klinkt als een open deur, maar is gek genoeg nog helemaal niet zo vanzelfsprekend in de advocatuur.” Samen met Esther Brons-Stikkelbroeck huurt de advocaat auteursrecht een bureau in de zogeheten cowerkplek Deskowitz. Een atypische plek voor een advocaat, want niks geen indrukwekkend kantoor. „Eigenlijk zijn we flexwerkers. Voor afspraken met de klant gaan we naar hen toe. Dat zit overigens bij onze service inbegrepen, dus wij rekenen daar geen uren voor, of we skypen.”

De website van Doen Legal, communiceert in duidelijke taal: „Wij doen niet duur en wij doen niet moeilijk. Dat betekent dat we vooraf duidelijkheid geven over de prijs voor onze juridische diensten. Dat is een vaste prijs, ongeacht het aantal uren werk dat we eraan besteden.” Brons geeft toe dat ze nu soms minder betaald krijgt dan voorheen. „Maar dat is kortetermijndenken. Wij investeren in de relatie met de klant en willen na afloop van iedere zaak ook graag weten of de klant tevreden is over onze diensten. Want een volgende opdracht geeft uiteindelijk meer voordeel.”

Uit sectoronderzoeken van banken blijkt dat de consument geen hoge pet op heeft van het imago van de advocatuur. Mensen kwalificeren advocaten eerder als onbetrouwbaar, duur, langdradig en formeel dan als kundig. De economische crisis is daarnaast een katalysator waarbij nog meer juridische klanten letten op de kosten en meer gericht zijn op toegevoegde waarde.

Dat bewoog ook de jonge arbeidsrechtadvocaten Noëlle Bynoe (30) en Sabine Bovy (32) om hun kantoor A la Carte Advocaten op een totaal andere leest te schoeien. „Hoewel wij allebei bij traditionele advocatenkantoren in de leer zijn geweest, was het voor ons bijna onvermijdelijk om voor een eigen kantoor met die bedrijfsvoering te breken. Wij maken deel uit van een nieuwe generatie advocaten en zijn gewend dat alles snel, digitaal en zonder al te veel ruis gaat. ”

Lees het complete verhaal vandaag op de pagina Mijn Bedrijf in De Telegraaf.