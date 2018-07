Vrouw baart twee tweelingen op dezelfde dag

De moeder van de vier jongetjes was op de natuurlijke wijze zwanger geraakt en dacht in eerste instantie een broertje of zusje voor haar 2 jaar oude zoontje te krijgen. „De zwangerschap was gepland, ik denk dat we alleen net iets te succesvol waren”, reageerde ze in een persverklaring. Toen ze tien weken zwanger was, hoorde ze van de dokter dat ze in verwachting was van een tweeling. Later bleek dat er maar liefst vier kinderen in aantocht waren.

De tweeling die als eerste werd geboren, kreeg de namen Ace en Blaine. Hun broertjes die een minuut later ter wereld kwamen, heten Cash en Dylan. „Toen we hun namen gaven, probeerden we de letters A, B, C en D te volgen.”

De vader van het gezin zegt dat hij en zijn vrouw nog niet klaar zijn: hij wil nog steeds graag een dochter.