Burgemeester Molenbeek ging boekje te buiten door bezoek Wilders te verbieden

Het islamkritische tweetal was op vrijdag 3 november 2017 van plan poolshoogte te gaan nemen in volgens hen ’Europa’s jihadhoofdstad’ Molenbeek, maar uit vrees voor een hevige verstoring van de openbare orde legde burgemeester Françoise Schepmans een gebiedsverbod op. Volgens de Raad van State kan dat alleen in geval van een ’onverhoedse, hoogdringende situatie’ en had ze tijd genoeg om de kwestie aan de gemeenteraad voor te leggen. Het bezoek was meer dan een week van tevoren aangekondigd.

Bekijk ook: Politie stuurt Filip Dewinter bij Molenbeek weg

Ondanks het verbod reisde Wilders die dag naar Brussel, waar hij een persconferentie hield met Dewinter in plaats van ’op islamsafari’ te gaan. Ook zette het duo onmiddellijk juridische stappen tegen het besluit.

Wilders: „Een wijk moet gewoon bezocht kunnen worden door twee gekozen politici. Dat een laffe burgemeester dit destijds onmogelijk heeft gemaakt is een schande en ik verheug mij erop om Molenbeek te bezoeken wanneer de coronasituatie dit toelaat.”

Molenbeek kwam in opspraak doordat verschillende leden van een terreurcel die was betrokken bij de aanslagen van Parijs en Brussel er banden mee hadden.