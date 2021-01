Taak- en celstraf voor gooien fakkels naar politie rond Nieuwjaar

De man heeft het onvoorwaardelijke deel al in voorarrest uitgezeten. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter spreekt van zeer ernstige feiten: „Je moet gewoon van hulpverleners afblijven.” Daar is de man het mee eens. Hij gaat niet in beroep.

Tijdens de jaarwisseling waren er ongeregeldheden in het centrum van Leeuwarden. Een groep personen ging rond 02.30 uur los tegen de politie. De ME moest er aan te pas komen om de orde te herstellen. De man gooide een fakkel richting de politie en sloeg op de vlucht. Wegrennend gooide hij een tweede fakkel. Deze raakte een agent tegen diens voorhoofd.

Een agent vorderde een fiets van een burger en zette de achtervolging in. Bij de aanhouding ontstond er een worsteling. Ook schold de man, die meer fakkels bij zich had, agenten uit.

Volgens de man ging het om een opwelling. Hij had de jaarwisseling bij zijn broer gevierd. Fietsend naar huis zag hij de groep relschoppers en herkende enkele bevriende Cambuur-supporters. Het was geen afgesproken ontmoeting, aldus de man. Hij had flink gedronken, naar eigen zeggen tien flesjes bier.

De rechter stelde als voorwaarde bij de celstraf onder meer een meldplicht bij de reclassering. De man moet zich ook laten behandelen wegens het gebruik van verslavende middelen.