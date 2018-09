'Bondsleden niet voortrekken'

Plannen van de vakbonden De Unie en FNV Bondgenoten om in cao's afspraken te maken die niet-vakbondsleden benadelen, kunnen niet door de beugel. Dat vindt Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg van D66.

Hij heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan Asscher waarin hij opheldering vraagt over cao-afspraken die de bonden hebben gemaakt bij bedrijven in Cuijk en Amsterdam. Vakbondsleden die daar werken, krijgen een extra vrije dag om zich via de bonden te scholen. De vakbonden willen vaker dit soort afspraken maken.

Volgens Van Weyenberg handelen ze hiermee in strijd met het credo van de vakbonden dat gelijk werk gelijk beloond moet worden. „Het lijkt erop dat de ene werknemer een beetje meer gelijk is dan de ander. Dat is niet acceptabel”, vindt de D66'er. Hij vindt het „prima dat vakbonden leden willen werven, maar gebruik daar niet de cao voor”.