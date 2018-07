Duits paardenvleesschandaal breidt zich uit

Het is vooralsnog niet duidelijk wie de bron is van het paardenvlees. De logistieke keten is moeilijk te doorgronden. De paardenvleeszwendel in Duitsland wordt daardoor steeds ondoorzichtiger.

Zo werd maandag bekend dat bij de supermarkten van de Aldi in het noorden van Duitsland paardenvlees is aangetroffen in onder meer goulashmaaltijden van Omnimax. Dat bedrijf verwees naar fabrikant Dreistern, die op zijn beurt weer stelt dat het slachtoffer is van verkeerde etikettering elders in de keten.

Ook werd duidelijk dat het bedrijf Vossko paardenvlees leverde aan de Lidl in Duitsland zonder dat te vermelden. Maar ook Vossko zegt niet te weten hoe dat kon en onderzoekt hoe de onjuiste etikettering tot stand is gekomen.

Lidl haalde afgelopen weekeinde ook in Zweden en Finland maaltijden uit de schappen vanwege het paardenvleesschandaal. Eerder leek het erop dat het paardenvlees alleen in Duitsland in maaltijden was terechtgekomen.