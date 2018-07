Klein gebrek niet gek

De laatste jaren is duurzaam ondernemen een begrip geworden. Een vaak vergeten aspect dat in mijn ogen onlosmakelijk daarmee is verbonden, is sociaal ondernemerschap.

Er is namelijk wetgeving in de maak voor ondernemingen die inmiddels al voor de overheid geldt: 20 procent van de arbeidskrachten moet worden aangetrokken uit de categorie ’mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ uit de eigen gemeente. Met deze groep werknemers worden onder andere mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap bedoeld.

Als ondernemer vraag je je dan wel even af: waar haal ik deze mensen vandaan en waar zet ik hen voor in? Want als je het niet doet, ben je in overtreding. Helpt het dan als ik mijn koeriersdiensten inhuur bij Valid Express? Want die rijden met chauffeurs met een lichamelijke handicap. Misschien woont deze chauffeur in een andere gemeente en telt het dan nog?

Kun je voor het testen van software de diensten van Specialistensterren inhuren? Deze unieke sociale onderneming werkt voor onder meer banken, verzekeraars en andere multinationals uitsluitend met autistische ICT-testers. Mensen die vanwege hun handicap van de arbeidsmarkt zouden zijn uitgesloten, kunnen nu na een gedegen interne opleiding als specialisten worden ingezet.

Allemaal mooie ontwikkelingen die alleen nog niet helemaal op elkaar zijn afgestemd. Er is nog een hoop werk te verrichten voor onze ambtenaren. Uiteindelijk krijgen we vast, net als CO2-certificaten, ook certificaten voor sociale arbeidskrachten die we over de gemeentegrenzen heen met elkaar kunnen uitwisselen. Want zo groot is Nederland nu ook weer niet.