Onder de hamer: Werelds snelste sportwagen

Dezelfde krachtbron bracht Louis Rosier naar de overwinning in de 24 uren van Le Mans in 1950. Van de Grand Sport werden slechts 32 auto’s gemaakt. Deze Talbot-Lago Record is destijds met hetzelfde 190 pk sterke motorblok uitgerust en heeft een carrosserie van Graber.

Omgekeerde badkuip

In de tweede helft van de jaren veertig vond een grote overgang plaats in de carrosseriebouw. Van ontwerpen met losse spatborden ging het over naar een ontwerpen waarbij de spatborden een geheel vormden met de rest van de carrosserie. Sommige ontwerpen lijken daardoor wel en beetje op een omgekeerde badkuip. Niet elke carrosseriebouwer wist goed met de verandering om te gaan. Wat deed je bijvoorbeeld met de koplampen, die tot dan toe los op de spatborden waren geplaatst?

Finishing touch

Herman Graber wist de koplampen vaak met een finishing touch te plaatsen. Daardoor zijn de ontwerpen van Graber meestal heel herkenbaar. Af en toe kom je auto’s zoals deze tegen op een concours d’elegance. In 2011 werd bijvoorbeeld een Delahaye 135M van Graber klassewinnaar op het concours van Schloss Dyck in Duitsland. Vijf jaar geleden werd deze Talbot-Lago ook al eens op een veiling aangeboden. De auto bracht toen 205.000 euro op. Ondertussen zijn de prijzen van klassieke auto’s gestegen en ook de auto’s van Talbot-Lago zijn met de prijsstijging meegegaan. Deze auto heeft nu een richtprijs van 200.000 tot 240.000 euro en wordt op 7 februari door Bonhams in Parijs geveild.