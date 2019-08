Toeristen gedood door afbrekend ijs

De slachtoffers zijn twee Duitsers en een Oostenrijker. Ze werden dinsdagochtend dood aangetroffen door kajakkers in Valdez Glacier Lake, ongeveer 120 mijl (193 km) ten oosten van Anchorage. De slachtoffers werden gevonden in een gebied dat „bezaaid was met drijvende ijsbergen en ijzige sneeuwbrij”, zei Sheri Pierce, woordvoerster van het stadsbestuur. Het meer is populair is vanwege de uitzichten.

Die omstandigheden suggereren dat vallende stukken ijs van de gletsjerijs de watersporters doodde, aldus Pierce. Een van de slachtoffers had een ernstig hoofdletsel.

Vallend gletsjerijs heeft in het verleden al meerdere sterfgevallen in Alaska en andere noordelijke regio’s veroorzaakt.