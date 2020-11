Biden: cijfers zijn duidelijk, we gaan deze race winnen

„Er is nog geen eindresultaat”, zei Biden in de toespraak vrijdag laat op de avond (lokale tijd), „maar wij gaan deze race winnen.” Biden wees erop dat hij een etmaal geleden nog achterstond in de staten Georgia en Pennsylvania en dat hij nu op weg is naar een verkiezingswinst in die staten. „We gaan richting de 300 kiesmannen en we gaan dit winnen met een duidelijke meerderheid”, aldus Biden.

Biden wees erop dat hij en zijn running mate Kamala Harris inmiddels meer dan 74 miljoen stemmen hebben gekregen, meer dan elke eerdere kandidaat. „We verslaan Donald Trump met meer dan 4 miljoen stemmen verschil.” Ook zei Biden dat hij er trots op is dat de Democraten het door heel de Verenigde Staten goed hebben gedaan.

Daarbij wees hij erop dat er ook een Democratische verkiezingswinst aan zit te komen in de staten Arizona en Georgia, die al langer dan twee decennia niet naar de Democraten zijn gegaan. Ook zei hij er trots op te zijn de „blauwe muur” te hebben herbouwd. Daarmee doelde hij op de staten Michigan, Wisconsin en Pennsylvania, die vier jaar geleden naar Trump gingen.

„Mensen hebben een fundamenteel recht om gehoord te worden”, sprak Biden. „Een recordaantal Amerikanen heeft verandering gekozen boven meer van hetzelfde. We hebben een mandaat gekregen op het gebied van Covid, de economie, het klimaat en systemisch racisme.”

Biden zei dat hij zaterdag het Amerikaanse volk opnieuw hoopt toe te spreken.