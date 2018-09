Wilde achtervolging eindigt met botsing in Laren

De vluchtende bestuurder reed over de A1 richting het Gooi, en dook bij Laren van de snelweg af. De gealarmeerde collega’s van de politie Gooi en Vechstreek stonden op diverse plaatsen klaar om de auto tot stoppen te dwingen.

Op de Hilversumseweg ter hoogte van de Sint-Janslaan zette een agente een politieauto dwars over de weg. De verdachte reed daar vol in en kwam op het naastgelegen fietspad tot stilstand.

Er zou daarbij een gewonde zijn gevallen maar het is niet duidelijk of dit de verdachte of de agente was. De Hilversumseweg is tot vroeg in de ochtend afgesloten geweest voor onderzoek.