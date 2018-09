Demouge: goed koppel met Malki

Bij Roda JC lijkt in de aanval een nieuw koningskoppel in de maak. Aanvoerder Sanharib Malki en aanwinst Frank Demouge speelden zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-2) voor de eerste keer samen in het Limburgse basisteam. Beiden kwamen meteen tot scoren. De gelijkmaker van Demouge (2-2) kwam ook nog eens tot stand op aangeven van de Syrische spits, die zelf alweer voor de derde keer in 2013 in de eerste minuut van een thuiswedstijd doel trof (1-0).