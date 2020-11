’Scooter gevonden van gewapende overvallers Fred van Leer’

Een paar deuren van de woning van de tv-presentator aan de Mathenesserlaan in de Maasstad is door de politie woensdag een gestolen grijs met zwarte scooter van het merk Aprilia gevonden. ,,We vermoeden dat de overvallers op deze scooter zijn gekomen. We zoeken dan ook mensen die de twee mannen op de scooter hebben gezien”, aldus een politiewoordvoerster. Ook op de plaats delict werd een petje van PostNL gevonden, vermoedelijk van een van de daders.

De jacht op de overvallers is nog in volle gang, zo is de politie ook in de buurt op zoek naar camerabeelden.

Wapengevaarlijk

Bij de woning van Van Leer werd woensdagochtend aangebeld. Twee mannen in PostNL-outfit poogden binnen te dringen. Van Leer die de twee van de trap afschopte, werd bedreigd met een vuurwapen. Hij voorkwam dat het tweetal binnenkwam. Hij liep daardoor wel een gekneusde rib op.

Bekijk ook: Fred van Leer bedreigd bij poging tot overval

De overvallers gingen er rennend vandoor richting de C.P. Tielestraat. Een van de overvallers is volgens de politie licht getint en heeft kort zwart haar. De andere overvaller droeg vermoedelijk een zwarte pruik en had een petje op. Door de politie is er in de buurt een vuurwapen gevonden wat door medewerkers van de Forensische Opsporing veilig is gesteld. De politie deed woensdagochtend uitgebreid sporenonderzoek bij en rondom de woning.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952