Gezin vlucht naar bungalowpark ’na terreur Marokkaans Nederlandse jongeren’

Coalitiepartij Lijst Hilbrand Nawijn spreekt van ’een ernstige vorm van terreur’. ,,Een verkeersruzie heeft er toe geleid dat een groep Marokkaanse Nederlanders bij de woning van het gezin tot vier keer toe de ruiten heeft ingegooid. Enkele stenen belandden in de huiskamer, vlakbij de twee kinderen”, zegt fractievoorzitter Nawijn, die contact heeft met het gezin.

Volgens de LHN is de politie ingeschakeld, maar die zou niet meer doen dan ’een kijkje nemen en af en toe door de straat patrouilleren’. ,,Er is geen enkel teken van een opsporingsactie”. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld, waarin waarnemend burgemeester Lokker wordt opgeroepen ’per direct op te treden’. Ook vraagt Nawijn of de gemeente van plan is voor andere huisvesting te zorgen.

Dinsdag luidde de landelijke politievakbond ACP de noodklok omdat wijkagenten in de knel komen door spanningen in de samenleving. ,,Het kan zo niet langer”, zo meent ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.