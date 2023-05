Jagen op de Veluwe mag doorgaan ondanks komst wolf

Op de Veluwe geldt een ontheffing van de provincie Gelderland, die het mogelijk maakt te jagen op damherten, edelherten, wilde zwijnen en reeën. Faunabescherming is bang dat het jagen op de wilde dieren leidt tot de verstoring van de wolf, die zich in de afgelopen jaren met enkele roedels in het gebied heeft gevestigd. De wolf is in Europa een beschermde diersoort.

Volgens de rechtbank volgt uit een wetenschappelijk rapport van de Rijksuniversiteit Groningen dat niet duidelijk is of de wolven inderdaad worden verstoord. Dat rapport stelt dat de ontwikkelingen eerst verder onderzocht moeten worden. Ook oordeelt de rechtbank dat uit het rapport niet blijkt dat de mogelijke verstoring invloed heeft op de overlevingskansen, de voorplanting of het leefgebied van de wolf.