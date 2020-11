Staatsloterij naarstig op zoek naar winnaars

Isabelle Los wil graag de trailer met auto’s kwijt, maar daarvoor heeft ze wel de prijswinnaars nodig. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - De Staatsloterij is dinsdagmiddag wederom op pad gegaan om winnaars van de eindejaarstrekking 2019 op te sporen die nog een Mini tegoed hebben. Het is inmiddels het derde jaar op rij dat de kansspelorganisatie dit doet. Spelers die in het bezit zijn van een winnend lot, hebben tot en met 31 december 2020 om hun bolide op te halen.