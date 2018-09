Zelfmoordaanslag doodt hoge Iraakse officier

De bom ging af bij de officier thuis in de noordelijke Iraakse stad Mogul. De man was een hoge officier bij de inlichtingendienst van het leger.

In Irak is het aantal zelfmoordaanslagen sinds begin dit jaar toegenomen. Soennieten met banden met de terreurbeweging al-Qaeda zijn in het land bezig het geweld weer te doen oplaaien. In 2006-2007 ontstond hierdoor bijna een burgeroorlog.