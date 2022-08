Man uit Brummen overlijdt na onwelwording in politieauto

In de auto hebben agenten geprobeerd de man te reanimeren. Hij werd vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het voorval, aangezien de man in een politiewagen onwel werd. Uit dat onderzoek moet blijken waardoor de man is overleden. Tot dat onderzoek is afgerond doet de politie geen verdere uitspraken over de zaak.

Andere 37-jarige man ook overleden

Donderdag overleed ook een man die eveneens onwel was geworden. Dat gebeurde een week eerder in een politiewagen in Borne (Overijssel). Deze man werd vorige week donderdag aangehouden door agenten omdat hij met drugs op achter het stuur zat. Tijdens het vervoer naar het politiebureau werd hij onwel en is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.