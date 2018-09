Zeer grote brand in Nuenen

De brand brak uit in een silo met houtsnippers in het gebouw van Seerden Houtgroup aan de Collseweg in Nuenen. Het bedrijf maakt onder meer pallets, kisten en industriële verpakkingen.

„Omwonenden werd gevraagd ramen en deuren dicht te houden, dat gold ook voor een hotel in de buurt”, aldus een woordvoerder van de brandweer. „Metingen hebben uitgewezen dat er, afgezien van de rook van het verbrande hout, geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.”