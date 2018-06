WUZmail: SP'ers niet loyaal aan staatshoofd

Kees Lemmens schrijft:

Voor de SP'ers Karabulut en Bashir en zal het schoolvak Staatsinrichting in het pretpakket hebben gezeten en op een verwaarloosde plek hebben gestaan dankzij de zesjescultuur. Nu doen de namen van beiden mij niet direct vermoeden dat het een paar zunige Zeeuwse Meisjes gaat of om struise West-Friezinnen, dat terzijde, maar het kan hun begrip over ons landsbestuur natuurlijk minder positief beïnvloeden.

Wij Nederlanders hebben het in de loop van de geschiedenis gebracht tot een Constitutionele Democratische Parlementaire Monarchie. Volgt U het nog, Kamerleden Karabulut en Bashir? M O N A R C H I E !

Daar doet U niets aan af. Gelukkig maar. Met Uw houding om de inhuldigingseed ten overstaan van de Koning niet te willen afleggen legt U UW, en niets anders dan UW, nietigheid bloot. Niemand hoorde tot nu toe van U. U wil kennelijk toch iets roepen. U bent immers Kamerlid en voor 7300 minus 170 euro moet je natuurlijk af en toe de media zien te halen.

Nu leggen jullie slechts bloot dat je je Kamerzetel niet meer waard vindt dan een leuk baantje in de politiek met na verloop van tijd een aardig wachtgeld, vermeerderd met een managerssalaris al dan niet bij een bank.

En voor mevrouw Thieme: geef zijne majesteit de ruimte om zo af en toe een bok schieten. Kan heus geen kwaad.

Maar alle gekheid op een stokje. Het Kamerlidmaatschap in onze democratie omhelst meer dan geschreeuw in de ruimte. Kamerleden maken deel uit van een groter geheel. Daarin zullen zij zich zowel van hun positie als hun verantwoording bewust moeten zijn.

Als je in dat geheel niet bereid bent trouw aan de Koning te zweren dan heb je een loyaaliteitsprobleem. Ben je niet loyaal aan ons staatshoofd dan hoor je stomweg niet in de Tweede Kamer thuis.

Of, Kamerleden Karabulut en Bashir, zou het misschien wel eens kunnen zijn dat Uw tweede nationaliteit U parten speelt en dat U ooit in een ver verleden onder al dan niet gedwongen omstandigheden een eed heeft afgelegd onder een staatshoofd dat U verbood ooit nog eens een eed te zweren tegenover een staatshoofd van een andere mogendheid? Dus: de eed afleggen of anders een wachtgeldregeling.

