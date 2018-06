Europarlementariër Daniel Cohn-Bendit stopt

Dat maakte Cohn-Bendit bekend in een boekje, meldden media vrijdag. De linkse activist geldt als een van de hoofdfiguren van de studentenopstand van 1968 in Parijs. Hij is sinds 1984 lid van de Duitse Groenen. Hij was adviseur van Joschka Fischer in diens tijd als eerste groene minister van Milieu, in de Duitse deelstaat Hessen. Sinds 1994 zit Cohn-Bendit in het Europees Parlement.

Als reden voor zijn vertrek noemt hij onder meer zijn gezondheidstoestand. Cohn-Bendit zinspeelde al enkele jaren op een vertrek uit de actieve politiek op zijn 68e. Hij wordt dat begin april.