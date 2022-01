Vraagtekens over staatsbedrijf Holland Casino na ’bombardement’ van gokreclames

CU-Kamerlid Pieter Grinwis heeft zich gestoord aan het ’bizarre reclamespotjes-bombardement’ dat sinds het vrijgeven van de online gokmarkt avond na avond op de televisie voorbijkomt. Hij vraagt zich woensdag in de Tweede Kamer af of de Staat wel eigenaar moet zijn van gokbedrijven. Holland Casino is voor 100 procent in overheidshanden, de Nederlandse Loterij voor 99 procent.

„Moet Nederland wel blijven participeren in zo’n sector?”, wil ook CDA-Kamerlid Inge van Dijk weten. PvdA’er Henk Nijboer spreekt van ’misselijkmakende’ reclames. „Je wordt kapotgegooid met die spotjes.” Volgens Nijboer brengt het ook een ongewenst effect met zich mee, terwijl het vrijgeven van de gokmarkt in zijn woorden bedoeld was om mensen van illegale naar legale goksites te halen. „Maar het was niet de bedoeling om gokken aan te moedigen.”

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën), verantwoordelijk voor de staatsgokbedrijven, zegt in het debat dat het ’allemaal terechte vragen’ zijn van de Kamerleden. Ook hij vindt dat de reclames ’wel iets té wervend’ waren en gokken zo ’iets té aantrekkelijk is gemaakt’. Hij wil de vraag of de Staat wel eigenaar moet blijven van Holland Casino en de Nederlandse Loterij op een later moment met de Kamer bespreken.