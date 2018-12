Het opvallende gele varende gevaarte is 11,6 meter lang, met vele componenten die zijn overgenomen van de Mercedes SLS AMG Coupé Electric Drive. Het overnemen van de twee aandrijfsystemen uit de SLS, met zes elektrische centrales die elk 188 pk aan vermogen en 250 Nm koppel (totaal: ruim 2.250pk en 3.000Nm) produceren, zorgen ervoor dat deze gele powerboat in één klap de snelste elektrische boot ter wereld is.

Snelheidsduivel

De gele Mercedes boot kan met een topsnelheid van maar liefst 160 km/pu over het water scheren. Er is tot nog toe geen enkele elektrisch aangedreven boot geweest die dat kon evenaren.

Kolos

De Duitse kolos heeft 4 batterijen die 240kWh kunnen opslaan. Het opladen van de accu's neemt normaliter zo'n 7 uur in beslag. Met speciale snelladers is de klus sneller geklaard en kan er na 3 uren alweer gevaren worden.

De Cigarette AMG Electric Drive Concept werd gepresenteerd op de Miami International Boat Show, die van 14 tot en met 18 februari plaatsvond.