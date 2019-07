Erdogan ontslaat baas Turkse centrale bank

Het ontslag, dat via een presidentieel decreet is gegeven, werd in het staatsblad bekend gemaakt. Een officiële reden is er niet gegeven, maar volgens ingewijden zou Cetinkaya niet op één lijn zitten met de Turkse regering. Deze wilde de rente verlagen, terwijl Cetinkaya daar geen voorstander van was.

Erdogan wil de rente al langere tijd verlagen om zo een eind te maken aan de economische recessie waarin Turkije verkeert. Uysal, die vanaf nu de centrale bank van het land gaat leiden, zal binnenkort een persconferentie geven om meer duidelijkheid te verschaffen.