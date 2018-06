SNS verlaagt advies Heineken

Volgens SNS is de koersstijging begrijpelijk doordat het groeiprofiel van Heineken is verbeterd door de overname van APB en de goede prestaties in Mexico. Aan de andere kant blijven de marktomstandigheden in Europa heel moeilijk en zal de cashflow van Heineken in 2013 naar verwachting slechter zijn dan in 2012. De bank verwacht ook niet dat de consensus voor het bedrijf zal worden aangepast.

Heineken sloot donderdag op 54,54 euro.